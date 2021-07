Operativos de PROESPA ilegales, violatorios de DH y recaudatorios: Abogados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Operativos de la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (Proespa) para sacar de circulación a vehículos contaminantes son a todas luces ilegales, violatorios a los derechos humanos y recaudatorios, tronó el presidente del Colegio de Abogados, Juan Fernando Amador Macías.

Fustigó que un reglamento no puede estar por encima de la la ley principal, donde ya les hicieron saber que la misma dice que para poderte detener se tiene que comprobar que se es un agente contaminante, lo cual se agrava con el retiro de las unidades y los cobros estratosféricos.

“Estamos tomando cartas en el asunto por los perjuicios que están ocasionando, estos señores no ven el tema como una medida precautoria y van tajantes sobre la unidad, realmente les importa poco que hay casos en los que se trata de unidades de carga con alimentos y a ellos no les interesa y les detiene la unidad y la carga”, reprochó.

Añadió que se puede hacer el respectivo pago de la multa, sin necesidad de recoger la unidad, considerando que han caído en un exceso con fines recaudatorios.

“Están cayendo en un exceso a ellos les vale y se ponen a las afueras de puntos de vacunación, de hospitales, en centros de carga y los conductores se vuelven presa de los verificadores”, criticó.