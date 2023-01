Operativo “farruco” deja 27 motos detenidas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- 27 motocicletas detenidas durante el fin de semana es el resultado de la implementación del “Operativo Farruco” que se lleva a cabo por integrantes de la Policía Vial de Aguascalientes en las diversas Avenidas de nuestra ciudad, las cuales fueron ingresadas a la Pensión Municipal por no contar con documentación que acredite la propiedad, falta de placas o permiso vencido.



El Comisario Jefe Arturo Martínez Morales, Director de Movilidad informó que por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Comisario General, Mtro, Antonio Martínez Romo se continúa llevando a cabo el “Operativo Farruco” en diferentes puntos de la ciudad, con la finalidad de detectar motocicletas que se encuentren fuera de la legalidad.



Entre los aspectos que se revisan están que los conductores porten casco, que no vayan más de dos personas a bordo de la unidad y sobre todo que la moto vaya perfectamente identificada con su placa, de no ser así se verifica en el C4 Municipal de Aguascalientes el número de serie en el Sistema Plataforma México para descartar que cuente con reporte de robo.



Entre las irregularidades que se detectan está: la falta de placas o el hecho de que cuenten con placas desactualizadas, que hayan cometido alguna infracción, que no usen el casco o que el conductor este evidentemente bajo el influjo de alguna sustancia que altere sus sentidos o percepción.



En este sentido Martínez Morales informó que el “Operativo Farruco” se llevó a cabo en calles de los fraccionamientos J. Guadalupe Peralta Gámez y San Marcos, lugares en el que fueron revisados conductores de motocicletas así como sus vehículos detectando que algunas de estas transitaban sin su documentación requerida, falta de placas o contar con un permiso vencido, motivo por el que fueron detenidas 27 motocicletas que se encontraban en esta irregularidad.



Finalmente, Martínez Morales detalló que las motocicletas pueden ser entregadas a quienes acrediten su legal propiedad, una vez que hagan los trámites correspondientes en la Dirección de Movilidad ubicada en el Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes