Operativo de vigilancia en Agropecuario será permanente: de la Torre

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Operativos de seguridad en el Centro Comercial Agropecuario se mantendrán de forma permanente, indicó Enrique de la Torre de la Paz, secretario de Comunicación de Gobierno del Estado, quien exhortó a la ciudadanía para apoyar mediante denuncias anónimas.

“Es importante comentar que el tema del blindaje no es ninguna simulación. Se han dado resultados importantes y que la gente nos ayude a denunciar. Hay líneas anónimas donde, de manera responsable, se pueden denunciar y es de la manera como se puede actuar”, comentó en entrevista.

– ¿El Agropecuario es un foco amarillo o un foco rojo?

– No realmente Como lo hemos comentado, no teníamos ningún video o alguna fotografía, las denuncias de forma anónima eran pocas y el rumor no le puede ganar a la realidad. Pero ante la preocupación de la rumorología, cuando es creciente, tenemos que actuar como autoridad. Por eso las acciones que se empezaron a hacer en los últimos días.

En fechas pasadas se generaron denuncias mediáticas de presuntas extorsiones y cobros de piso en el Centro Agropecuario, lo cual derivó en detenciones de presuntos responsables por parte de autoridades locales. Incluso, la propia gobernadora Teresa Jiménez llevó a cabo un recorrido personal y charló con locatarios de la zona.

Por lo pronto, de la Torre subrayó que los operativos de las corporaciones de seguridad, tanto estatal como federales, se mantendrán vigentes, a la vez que continuarán las atenciones en cuanto a posibles denuncias que puedan llegar a presentarse.

“Nuestras acciones en el Agropeucarion son de forma permanente.No nos vamos a ir hasta que tengamos investigar todo lo que garantice la seguridad tanto de quienes trabajan allí como de las personas que van a comprar”, agregó el vocero estatal.

– ¿Qué otras quejas le hicieron llegar a la gobernadora en su recorrido?

– Estamos al pendiente de muchas personas que se aparecen por ahí, rumores que de repente se generan. Lo que sí les puedo garantizar es que más allá de eso, estamos presentes en este operativo y ya hemos retomado las riendas del Agropecuario.