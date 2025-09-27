24 C
Aguascalientes
27 septiembre, 2025
Tendencias

Eduardo Berizzo se va del León

Quirófano móvil municipal llagará a los fraccionamientos Morelos I y…

A tres años de la administración de Jiménez calidad de…

Municipio invita a su Feria del Empleo del mes de…

Dueños de Palcos del Estadio Banorte exigen respeto a sus…

Invitan en Calvillo a celebrar el Día Mundial del Turismo

Detienen en Campeche al padre de Julión Álvarez

Zacatecas gana a Panteras de Aguascalientes y depende de un…

Muere motociclista al estrellarse frente al Parque Rodolfo Landeros Gallegos

Alertan por fraudes con permisos de circulación vehicular en Aguascalientes

Operativo alcoholímetro previene el 80% de accidentes

redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), informa que, a través del operativo alcoholímetro, se ha logrado prevenir cerca del 80 por ciento de accidentes relacionados con la ingesta de alcohol en lo que va del 2025.

Se han identificado más de  3 mil conductores con consumo de alcohol, que fueron detectados tanto en filtros de revisión, como en circulación.

Gracias a estas acciones, se ha logrado reducir de manera significativa la probabilidad de hechos de tránsito que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las familias.

Las autoridades municipales recordaron que se aplican sanciones y reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar combinar el consumo de alcohol con la conducción.

Cabe destacar, que este operativo se realiza de manera permanente las 24 horas del día, durante los siete días de la semana y tiene como objetivo principal la prevención y concientización de los conductores sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, ya que esta sustancia afecta directamente la coordinación motriz y la capacidad de reacción al volante.