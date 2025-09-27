Operativo alcoholímetro previene el 80% de accidentes

redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), informa que, a través del operativo alcoholímetro, se ha logrado prevenir cerca del 80 por ciento de accidentes relacionados con la ingesta de alcohol en lo que va del 2025.

Se han identificado más de 3 mil conductores con consumo de alcohol, que fueron detectados tanto en filtros de revisión, como en circulación.

Gracias a estas acciones, se ha logrado reducir de manera significativa la probabilidad de hechos de tránsito que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las familias.

Las autoridades municipales recordaron que se aplican sanciones y reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar combinar el consumo de alcohol con la conducción.

Cabe destacar, que este operativo se realiza de manera permanente las 24 horas del día, durante los siete días de la semana y tiene como objetivo principal la prevención y concientización de los conductores sobre los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, ya que esta sustancia afecta directamente la coordinación motriz y la capacidad de reacción al volante.