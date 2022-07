Operaron de emergencia a Alejandra Guzmán

Redacción

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán brilló durante la gira “Tour Perrísima” en compañía de Paulina Rubio. Sin embargo, sus problemas de salud no desaparecieron.

En entrevista con Flor Rubio, la cantante recordó que durante la gira por Estados Unidos pasó por varios momentos muy complicados debido a las operaciones estéticas que le han dejado secuelas en su cuerpo, por lo que fue operada de emergencia.

“Volví a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones, pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabía, yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces yo arreglé una situación que espero que no me vuelva a dar lata, pero tengo que estar pendiente”

Comentó que tuvo que ser cuidadosa en cada uno de sus conciertos, especialmente al momento de bailar.

También mencionó que no le gusta hablar sobre las complicaciones de sus operaciones porque la ponen triste, aunque recuerda que tiene que ser fuerte y cuidarse aún más.

“Lucho por mi vida. Siempre que siento algo en mi cuerpo, rápido voy al doctor a ver o cómo paro esa reacción, como me pasó en la gira que nadie se enteró, pero yo desde los ensayos empecé con la reacción”

Con información de TV Azteca