“Operación mochila debe comenzar desde el hogar” : Panal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Complicado aplicar el operativo mochila en las escuelas, consideró Mario Valdez Herrera, presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, quien hizo un llamado a la concientización.

“Ante la tragedia ocurrida en Torreón, nuevamente se pone a discusión el operativo mochila que para algunos vulnera el artículo 16 Constitucional en el cual se establece no molestar a nadie en su persona, familia o posesiones sin una causa legal. Así pues, si alguna institución educativa solicitase dicha acción por elementos de seguridad pública, estos carecerían de competencia”, aseveró el también ex líder local del Magisterio. Dentro de este contexto, Valdez Herrera exhortó a sus compañeros docentes a conocer a los alumnos desde nombre y apellido, ubicar a padres de familia de posibles riesgos en los menores y que se tomen medidas a tiempo.

“Es decir, la operación mochila debe comenzar desde el hogar”, subrayó.

El legislador por el Partido Nueva Alianza consideró que no se debe repetir las situaciones de proliferación de armas que han prevalecido en otras naciones donde se han caracterizado por la proliferación de armas de fuego.

“Estamos a tiempo. No permitamos que se idealice lo que ocurre en Estados Unidos dentro de esta materia”, apuntó Valdez.