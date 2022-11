Opera Jesús María con déficit de 115 elementos de seguridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Antonio Arámbula alcalde de Jesús María reconoció tener un déficit importante de elementos de seguridad en su municipio.

El primer edil chicahual señaló que de 280 efectivos que deberían tener apenas hay 165 con los nuevos elementos que ingresaron hace apenas unos días.

En entrevista colectiva más adelante Arámbula López refirió que se está haciendo el esfuerzo para poder incorporar hasta 30 nuevos elementos por año y reforzar a al policía del municipio.

Posteriormente sosutvo que el reclutamiento de personal no ha sido fácil tras los exámenes rigurosos a los que son sometidos en donde no todos los aprueban o simplemente no concluyen con la capacitación.

Al final comunicó que se tienen en la academia a siete personas en formación que podrían incorporarse a las filas de seguridad en diciembre próximo para cubrir con tres generaciones ya.