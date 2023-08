Opcional uso de cubrebocas en Jesús María: Arámbula 

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Al llamar a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas generales para evitar el contagio de covid 19 en la municipalidad, el alcalde, José Antonio Arámbula López, descartó regresar al uso de cubrebocas.

Ello en conversación con El Clarinete, y a pregunta expresa sobre el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que alertaba sobre el incremento acelerado de los casos positivos a COVID19, y la sugerencia a sus alumnos del uso de la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados y con mucha gente.

En este sentido el primer edil panista puntualizó ‘lo que hemos recibido solamente es comunicación a través de los medios, no ha habido una comunicación oficial de esto, sin embargo, yo creo que no hay que bajar la guardia, si se escucha a nivel nacional algo es porque algo ha de haber’.

Posterior a ello apuntó, ‘entonces yo creo que tenemos que seguir teniendo las medidas sanitarias de lavarse las manos, de si estornuda, pues taparse, no ir a trabajar si estas enfermo, cosas normales, yo no llegaría ahorita al punto de volver con el cubrebocas, porque todavía no creo que amerite, pero sí la limpieza, sobre todo el que esté enfermo aislarse un poquito, no acudir; y tomar las medidas más generales que se toman siempre’.

Para culminar se le cuestionó sobre si se le ha informado de un aumento en los casos positivos, y dijo “no, no tengo datos y realmente luego, luego lo notó con los empleados y con los empleados no ha habido ahorita afectados por covid”