Opaco el modo de operaciones del Insabi en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- A ocho días del arranque del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a nivel nacional, en Aguascalientes aún se desconocen las reglas o el modo de operación a seguir en este centro de salud.

El titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, explicó a los medios de comunicación que próximamente tendrá una reunión en la Ciudad de México para recibir las indicaciones que se seguirán en las atenciones y servicios del Insabi en la entidad.

“Todavía no tenemos reglas definitivas, no está claro (…) espero que nos den esa aclaración más precisa. Todos los estados estamos igual, hay una nota donde dicen que no se va a pagar cuota pero ya vimos que no está todo gratis, entonces ya salió que los hospitales sí van a pagar, porque tienen derecho de cobrar, pero esa no fue la imagen, el mensaje fue todo gratis, todo para todos y en todos lados”.

Piza Jiménez aseguró que por el momento, el servicio de salud se seguirá brindando a la población como se ha venido haciendo en los últimos meses.

“No hay nada claro todavía, nosotros seguimos haciendo la atención médica igual”.

De acuerdo con el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el Insabi tiene la finalidad de brindar atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para todos los beneficiarios.

En un comunicado, se aseguró que los beneficiarios no necesitarían afiliarse ni pagar cuotas, sino que deberían presentar su INE, CURP o su acta de nacimiento en dichos centros para recibir la atención.

La creación del Insabi fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en octubre pasado para sustituir al Seguro Popular.