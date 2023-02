Opacidad y atraso ante falta de nombramiento en Comisión de Búsqueda de Personas: OVSG

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Urgente la actualización en la Comisión de Búsqueda de Personas que sigue sin un nombramiento formal durante la actual gestión, señaló Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), advirtiendo de paso una demora en esa instancia.

“Hay mucha opacidad, tiene que revisarse de inmediato el tema. No sabemos qué sucedió, sale el anterior titular y se nombra un despacho, ese despacho no se ha reunido con la sociedad civil, no sabemos cuánto va a durar. Es el tema más urgente que ya se tiene que resolver”, puntualizó.

Entrevistada luego de reunirse con integrantes de la comisión legislativa de Lucha contra la Trata de Personas del Congreso, Sabás Díaz de León informó que ya se platicó el tema con autoridades del gobierno del estado, a quienes le hicieron patente esa inquietud.

“Hemos platicado con la Secretaría General de Gobierno, ha habido diálogo, nos han recibido y lo estamos revisando. Pero la realidad es que no están trabajando en la comisión, al menos no se ve en los números”, recalcó.

Por lo pronto, la coordinadora del OVSG destacó la propuesta del Poder Legislativo en torno a formalizar el Consejo Ciudadano Estatal en la materia, así como la Ley de Atención y Prevención de la Desaparición de Personas; esperando que lleguen a formalizarse en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

“La realidad es que ya hay un atraso, tendría que haberse integrado hace dos años. Se publicó una convocatoria el 16 de enero, pero al parecer no se llegaron a cumplir todos los perfiles. Ahora hay una nueva iniciativa de reforma para la actual ley y que nos parece bien la iniciativa, donde vendría claro cuáles serían las facultades del Consejo Ciudadano. Esperamos que se puedan aprobar en lo inmediato y pueda salir la convocatoria”, indicó.

Durante el pasado gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas fue encabezada por Juan Antonio Hernández Organista, cuya labor generó críticas de agrupaciones enfocadas a la búsqueda de desaparecidos. Tras el cambio de administración estatal, en octubre pasado, el cargo sigue sin ser formalizado.