OnlyFans le prohíbe a Bonnie Blue publicar su vídeo de su encuentro íntimo con 1,057 hombres

EU.-Bonnie Blue, una de las estrellas más controvertidas de OnlyFans, ha recibido una noticia decepcionante de su principal plataforma de ingresos tras su reciente récord en una maratón sexual organizada en Inglaterra.

La creadora de contenido para adultos, cuyo nombre real es Tia Billinger, afirmó haber tenido relaciones sexuales con 1,057 hombres en tan solo 12 horas el pasado 11 de enero, un evento que describió como un intento de romper un récord mundial. Sin embargo, OnlyFans ha vetado el contenido que grabó en dichas sesiones, argumentando que violaba sus estrictas políticas de seguridad y verificación.

En declaraciones a MailOnline, un portavoz de OnlyFans explicó que la decisión de prohibir el video estaba fundamentada en las normas de la plataforma.

“OnlyFans es una plataforma diseñada para creadores que han completado nuestro proceso integral de registro y eligen monetizar su contenido. Para mantener a nuestra comunidad segura, OnlyFans también verifica la edad, identidad y consentimiento de todas las partes involucradas en contenido explícito”, señaló el vocero. Según el Daily Mail, la plataforma objetó la publicación del video de Bonnie Blue por no ajustarse a las reglas de OnlyFans (TikTok/@bonnie_bluexxo)

Además, agregó que “no permitimos un gran número de participantes no registrados en OnlyFans en un video, incluso si se han proporcionado formularios de consentimiento”.

El evento dirigido por Bonnie Blue reunió a más de mil hombres en una mansión de 15 millones de libras en Londres, propiedad del controvertido empresario Eddie Davenport, conocido por organizar fiestas sexuales en el pasado. Esta propiedad, situada cerca de Oxford Street, ha sido objeto de numerosas quejas y atención policial por eventos similares.

A pesar de que muchos han criticado el riesgo al que se expone la creadora de contenido para adultos en estos encuentros multitudinarios, Blue afirmó que su equipo preparó estrictas medidas de seguridad para el evento en el que se propuso superar el récord de la actriz porno Lisa Sparks.

Durante una entrevista en el pódcast Getting There, explicó que todos los participantes debían cumplir con ciertos requisitos antes de unirse. “Si eres creador de OnlyFans, tienes que tener una prueba de ETS reciente y mostrarnos los resultados”, aseguró. Para los participantes vinculados y no vinculados a la plataforma, el uso de protección era obligatorio.

Asimismo, todos debían llenar formularios de consentimiento por las grabaciones que se hacían en la sesión. Blue interactuó con uno de sus participantes, quien también maneja contenido en TikTok (Image: bonniieblue_xoxo/TikTok)

Ali Walker, un guardia de seguridad desempleado de 42 años, fue uno de los presentes en el evento y describió su experiencia en una entrevista con MailOnline. “Fue lo más surrealista de mi vida, al 100%”, confesó.

Walker relató que había esperado un formato más íntimo y organizado al momento del encuentro sexual: “Pensé que sería uno a uno, pero cuando llegué, era un caos total. Había entre 30 o 40 hombres alrededor de ella en todo momento, turnándose”.

Aunque inicialmente planeaba participar, Walker se retractó al ver la escena. “Había tantos chicos allí, y yo soy bastante tímido. Nunca había estado en algo así, así que no me involucré”, afirmó.

También describió cómo la habitación quedó “llena de condones, toallas de papel y pasamontañas azules” que los asistentes de Bonnie repartieron para proteger la identidad de los participantes.

Nacida en un pequeño pueblo de Derbyshire en mayo de 1999, Bonnie Blue tuvo una vida relativamente tranquila antes de alcanzar la fama. Fue campeona de danza callejera en el British Street Dance Championships en 2015 y trabajó en Poundstretcher como adolescente, reportó The Sun. Los ingresos mensuales de Bonnie Blue ascienden a más de £600,000 (Instagram/@bonnie_blue_xox)

Tras mudarse a Australia con su esposo Oliver Davidson, comenzó a explorar el mundo del entretenimiento para adultos como cam girl.

En poco tiempo, Bonnie migró a OnlyFans, donde su contenido “nicho” —incluyendo encuentros con jóvenes estudiantes— la convirtió en una de las creadoras más populares de la plataforma.

En septiembre de 2024, ganó notoriedad al afirmar que había tenido relaciones con 158 estudiantes durante la semana de novatos en Nottingham Trent University. Hoy en día, su patrimonio neto se estima en 3 millones de libras, con ingresos mensuales de alrededor de 600,000 libras.

Con información de Infobae