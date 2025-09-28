Olivia Rosenthal, la escritora francesa que busca la reflexión

Ciudad de México.- En la vanguardia de la literatura francesa contemporánea, la escritora Olivia Rosenthal se erige como una voz singular que desafía géneros, mezclando ficción, ensayo e investigación.

En su reciente visita a México brindó una entrevista a Excélsior y donde compartió las obsesiones temáticas que dan forma a sus “libros híbridos”: desde la búsqueda del equilibrio entre libertad y pertenencia social, hasta la reflexión sobre el “hilo” en sus múltiples acepciones, y la fascinación por la parte primitiva del ser humano.

“Escribiré sobre sus esculturas, pero también trabajaré con un compositor. Haremos una obra que será escuchada durante la exhibición”, detalló Rosenthal. El foco de su reflexión se centrará en la historia de los seres humanos desde la prehistoria, inspirada por la obsesión de Giacometti con la esencia primitiva y la forma en que el hombre camina.

“Quiero reflexionar sobre la historia de los seres humanos, desde la prehistoria hasta la actualidad. Deseo hacer algo sobre cuando el hombre aprendió a caminar, es decir, el principio del Homo Sapiens”, explicó.

Otro de los universos que explora la autora es el del “hilo” en su novela más reciente, Une femme sur le fil (2025). Rosenthal aborda el tema desde la materialidad del hilo textil hasta el hilo narrativo y el hilo de la vida.

“Es sobre el hilo textil y de la vida, pero también el hilo narrativo; todo lo que se puede decir sobre el hilo. He hecho entrevistas con equilibristas. Abordo el equilibrio de manera metafórica y concreta; es decir, lo que enfrentas en la vida, puedes caer, andar entre peligros”, comentó la escritora, destacando cómo sus entrevistados le enseñaron las técnicas para mantenerse en la cuerda floja.

En cuanto a la novela que trae a México, ¿Qué harán los renos después de Navidad?, Rosenthal revela que es la historia de una niña en búsqueda de su propia libertad. La protagonista debe confrontar la realidad y el desencanto que sus padres le ocultaron.

La estructura del libro refleja el estilo híbrido de Rosenthal, mezclando la ficción del crecimiento de la niña con una parte documentada de ensayos que incluye entrevistas con cuidadores, veterinarios y carniceros. Esta mezcla de visiones sirve a la autora para cuestionar cómo la sociedad nos “normaliza” y “encarcela por nuestra educación”.

“Debemos encontrar un punto medio entre pertenecer a la sociedad y ser libre. Y eso no es fácil. El libro trata de ver cómo esto es posible. Ver el paralelismo entre la educación y la forma como entrenamos a las ovejas o a las vacas”, concluyó Rosenthal.

Con información de Excélsior.