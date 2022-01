Olivares pide descuento y comprensión al ISSSPEA por adeudo de 77 mdp

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Se pedirá el apoyo y la comprensión del titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA) para reducir la deuda que tiene el municipio de Tepezalá hacia dicho órgano, señaló la alcaldesa Leticia Olivares Jiménez.

En entrevista la presidenta municipal explicó que de los 77 millones de pesos que debe el ayuntamiento, por lo menos 40 millones corresponden a multas y recargos, por lo que la deuda real quedaría cercana a solo 33 millones de pesos.

Posteriormente reconoció que Tepezalá no tiene la capacidad de pagar este monto al ISSSPEA, ya que si bien tiene los recursos, hay otros temas más importantes para la ciudadanía.

“Yo tengo la voluntad de resolver este problema, no es sencillo porque realmente yo no puedo destinar mensualmente un pago dedicado para este tema porque ni en los tres años honestamente, porque tengo otras carencias más fuertes”, dijo.

En este sentido Olivares Jiménez adelantó que sostendrá una reunión con el titular José de Jesús Ortíz Domínguez para que elimine las multas y recargos de las cuentas y que se reduzca la deuda del municipio.

“Me voy a reunir con el titular del ISSSPEA para plantearles esta opción de primero, que me ayuden con el tema de quitarme por al menos los rezagos porque son casi 40 millones de pesos, buscar la manera de que me apoyen, y yo sí pagarle con una donación en pago con predios”.

Hay que recordar que el ISSSSPEA denunció ante Fiscalía Anticorrupción a los ayuntamientos de Tepezalá, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga por tener adeudos por omisiones en pagos del fondo de retiros