Olga Tañón sufrió parálisis facial

EU.-La cantante de merengue y pop latino Olga Tañón confesó hace algunos días que, cuando tenía 17 años, sufrió de una parálisis facial que, aunque no le dejó secuelas tan notorias, sí le afectó en ese periodo de su vida.

El 10 de enero pasado, la intérprete de ‘¡Basta ya!’ realizó una transmisión en vivo a través de su perfil de Instagram, en donde explicó cómo fue para ella lidiar con este padecimiento porque, según lo que comenta, muchas personas le han cuestionado que no se maquilla o por qué en ocasiones se le ve un ojo más cerrado que el otro.

“Se me paralizó toda una parte de la cara. No me lo sé hacer (maquillarse). Hay gente que a veces dice; ‘Oye abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo (…) Tengo a mucha gente que conozco (…) que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible”, aseguró la intérprete.

Tañón, de ahora 55 años, explicó que le costaba trabajo realizar tareas cotidianas como tomar bebidas o comer alimentos sólidos, y compartió a sus 4.4 millones de seguidores en dicha red social de qué forma la trató.

"Gracias a las inyecciones de vitamina B12, que fueron casi 45, una un día sí y un día no, con terapia, con electrodos que me ponían, como ultrasonidos, que me daban un poco de corriente, pude", aseguró.

¿Qué es una parálisis facial?

La parálisis facial ocurre cuando una persona ya no es capaz de mover los músculos del rostro, ya sea parcial o totalmente, en uno o los dos lados de la cara.

Esta ocurre cuando el nervio facial falla e impide realizar a la persona movimientos voluntarios, como:

Alzar las cejas

Abrir o cerrar los ojos

Mover las fosas nasales

Sonreír

Con un tratamiento temprano y adecuado, las personas que sufren este padecimiento en la mitad del rostro (también llamada parálisis facial periférica) logran recuperar la movilidad; sin embargo, en algunos casos puede dejar secuelas.

¿Qué implica vivir con parálisis facial?

En primera instancia, podría afectar de forma directa el estado de ánimo del paciente, pues los músculos de la cara están visiblemente debilitados, por lo que el rostro tiene un semblante particular.

Como platicó Olga Tañón en su video en vivo, las personas con parálisis facial suelen tener problemas a la hora de comer, pues no pueden abrir correctamente la boca y tampoco masticar de un lado, por lo que es recomendable ofrecer una dieta blanda y con alimentos que no necesiten masticarse tanto.

Mismo caso a la hora de beber agua, donde lo más recomendable es usar un popote del lado que sí tiene movilidad.

También pueden existir dificultades a la hora de dormir, pues el ojo del lado afectado de la cara queda semiabierto y, por lo tanto, será necesario cubrirlo.

Una parálisis facial suele durar de cuatro a seis semanas, llegando incluso a tardar seis meses una recuperación completa.

Con información de El Financiero