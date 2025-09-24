Ola de Cancelaciones de Conciertos en Aguascalientes: Caifanes, Intocable y Tito Double P

Redacción

Aguascalientes, Ags. — Aguascalientes atraviesa una racha de cancelaciones de conciertos que ha generado descontento entre los fanáticos de la música en la entidad.

Primero fue Intocable quien tenía programado presentarse el 3 de octubre en la Arena San Marcos quienes cancelaron su presentación, luego fue Caifanes quienes a días de su esperado concierto y con boletos agotados anunciaron que no se presentarían en la entidad.

Ahora, la lista suma un nuevo nombre: Tito Double P, quien canceló su concierto programado para el 16 de octubre en Aguascalientes. La noticia cayó como un balde de agua fría para los seguidores del artista, quienes esperaban con ansias el evento.

Las tres cancelaciones han generado molestia y cuestionamientos hacia Apodaca Group, promotora responsable de la organización. Los fans reclaman una explicación clara y transparente, pues consideran insuficiente la frase recurrente de que se suspenden “por causas ajenas”.

Con estas bajas consecutivas, el público aguascalentense exige mayor seriedad en la planeación de espectáculos y garantías de que los eventos anunciados realmente se llevarán a cabo.