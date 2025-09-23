Ofrecen talleres gratuitos en Casa del Adolescente

26 C
Aguascalientes
23 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- ¿Te gustaría aprender nuevas habilidades? Esta es tu oportunidad: participa en los Cursos de Otoño 2025 de la Casa del Adolescente del Sipinna Estatal; son gratuitos y están dirigidos a adolescentes de 12 a 17 años. Las inscripciones ya están abiertas y cierran el próximo 26 de septiembre.

La oferta de talleres incluye Barbería I y II, Cocina Básica, Inglés I y II, Japonés I, Repostería y Serigrafía.

Estos talleres se realizan a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna), en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (ICTEA).

La secretaria ejecutiva del Sipinna Estatal, Blanca Rivera Rio Flores, invitó a las y los adolescentes a participar en estos cursos, que se impartirán del 29 de septiembre al 11 de diciembre.

Detalló que las y los interesados en inscribirse a los cursos deberán presentar dos copias de los siguientes documentos: acta de nacimiento; CURP; comprobante de domicilio; identificación oficial del padre, madre o tutor; número de afiliación al IMSS o ISSSTE (no indispensable); certificado médico (puede obtenerse gratis en el Centro de Salud de la Casa del Adolescente del Sipinna); y acudir en compañía de un adulto a realizar el trámite.

La documentación debe llevarse a la Casa del Adolescente, ubicada en el parque El Cedazo, entrando por Av. Mariano Hidalgo s/n casi esquina con Av. Aguascalientes Oriente, fraccionamiento Infonavit Morelos, de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas.

De igual manera destacó que, gracias a un acuerdo que se tuvo con el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), en lo que resta del mes de septiembre estarán abiertas las inscripciones a los talleres culturales de ballet, batería y percusiones, canto, cine, danza folclórica mexicana, dibujo, dibujo de cómic, grabado, guitarra e instrumentos de cuerda, muralismo, piano, serigrafía, teatro y teclado.

Por otro lado, Rivera Rio Flores indicó que también están disponibles los talleres que de manera permanente se ofrecen en la Casa del Adolescente y que incluyen disciplinas y oficios como: artes marciales mixtas, aplicación de uñas, beisbol, box, futbol, maquillaje y peinado, porteros y volibol.

Para inscribirse en los talleres realizados en colaboración con el ICA y a los cursos permanentes, las y los interesados únicamente deberán presentar una copia de los documentos mencionados anteriormente.

Para más información sobre los días y horarios de los cursos, se ponen a disposición los teléfonos 449 910 20 53, 449 910 20 67 y 449 910 20 74, así como las redes sociales: https://www.facebook.com/sipinnalacasadeladolescente o https://www.instagram.com/sipinnaags/.