Ofrecen sede de Guardia Nacional a municipios de Aguascalientes; rechazan terreno en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags. – Tras reunirse con autoridades federales y representantes de la Guardia Nacional, el edil de Jesús María, Antonio Arámbula López, señaló que otras demarcaciones podrían ser la sede de dicho grupo de seguridad, si es que tienen las condiciones que solicitan.

En entrevista con los medios, el munícipe explicó que la Guardia Nacional rechazó el predio que ya se había dispuesto en Jesús María para la construcción de la sede ya que no contaba con un libramiento carretero que conectara dicha base con otros municipios.

“Aldo Ruiz, dijo justamente que en este momento el terreno de Jesús María no sirve porque no está hecho el libramiento, y mientras el libramiento no esté hecho, no tienen un acceso rápido y no les sirve”.

Ante esta situación, Arámbula indicó que se puso sobre la mesa la opción de cambiar la sede de la GN y trasladarla a otro municipio, si es que cuentan con el predio y accesos a las vialidades.

“Puso en la mesa que si algún otro municipio tiene un terreno grande, pues puede que la Guardia Nacional migre a otro municipio”,dijo.

En este sentido, el alcalde expresó que seguiría siendo una situación complicada para los otros ayuntamientos, ya que no son condiciones que todos cumplan fácilmente.

Por último, Arámbula destacó que por el momento el ayuntamiento sufre con la ausencia de la Guardia Nacional, por lo que “habrá que darle prisa al libramiento” para que el proyecto no se escape de Jesús María.