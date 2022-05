Ofrecen ruta libre para evitar el pago de cuota en el libramiento poniente

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Obras Públicas del Estado, como parte de los lineamientos que se deben cubrir ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) da a conocer que para los chóferes de transporte de carga que requieran cruzar nuestro estado, se tiene habilitada un ruta libre alterna al libramiento poniente de cuota que les permitirá movilizarse de sur a norte y viceversa por la entidad.

José de Jesús Altamira Acosta, titular de la SOP, resaltó que la puesta en marcha del libramiento Aguascalientes traerá una mejor logística para el sector industrial, conectando los 3 principales parques industriales con el norte y centro del país, reduciendo así los tiempos, costos de mantenimiento y costo de combustible de las unidades de transporte de carga y aumentando la competitividad del estado y la región.

Para aquellos chóferes que no quisieran recorrer el tramo de cuota pueden hacerlo por la ruta alterna que consiste de 98 kilómetros, al Sur de la Carretera 45 (León– Aguascalientes) en su entronque de Carr. No. 69 del km 114.5 Carr. (León – Ags) – San Bartolo, con una longitud de 13.3 km de recorrido para tomar después la Carr. No. 36 San Isidro – Bajío de San José con 22.35 de recorrido, continuando en la Carr. No. 43 San Isidro – La Soledad, tramo San Isidro – El Novillo por 28 km y por la Carr. No. 5 El novillo – Villa Juárez por 12.1, para poder terminar en Carr.No. 4 Carboneras – Villa Juárez por 23.1 km; y reincorporarse a la Carr. 45 (Aguascalientes –Zacatecas).