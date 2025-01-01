Ofrecen en Pabellón de Arteaga preparatoria en línea a mitad de precio

Redacción

El municipio de Pabellón de Arteaga abrió una nueva opción educativa para jóvenes y adultos que deseen concluir la preparatoria. En coordinación con el Instituto Nextus IA, se lanzó un programa en línea con validez oficial, cuyo costo mensual será subsidiado al 50 por ciento por la Presidencia Municipal.

El esquema permitirá a los interesados cursar el bachillerato en dos años, con clases totalmente en línea, horarios flexibles y sin necesidad de reinscripciones. El costo regular es de 500 pesos mensuales, pero gracias al apoyo del Ayuntamiento, los estudiantes solo pagarán 250 pesos durante toda la duración del programa.

La Presidencia Municipal informó que mañana, a las 2:30 de la tarde, se estarán recibiendo documentos de las y los aspirantes directamente en sus instalaciones.

“El objetivo es que ningún joven ni adulto de Pabellón de Arteaga se quede sin estudiar por motivos económicos”, señaló la administración municipal en la convocatoria.