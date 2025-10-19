Ofrecen apoyos económicos a micro y pequeñas empresas con estándares internacionales

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt) anunció apoyos económicos para las micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes que se certifiquen en Normas Internacionales y se capaciten en Modelos de Mejora Continua del Programa International Lean Six Sigma. El registro ya está abierto y concluye el 30 de octubre del presente año.

Esaú Garza de Vega, titular de la Sedecyt, destacó que el objetivo es impulsar el crecimiento de los negocios locales y ofrecerles las herramientas y metodologías de vanguardia que requieren para optimizar sus procesos e incrementar su productividad y competitividad, de tal manera que puedan acceder a nuevos mercados globales y, con ello, consolidar a Aguascalientes como un referente de innovación y calidad empresarial.

Detalló que se otorgarán subsidios económicos de hasta 92 mil 800 pesos para la obtención de certificaciones de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés); del Grupo de Trabajo Internacional sobre Automoción (IATF, por sus siglas en inglés) y AS9100D complemento de ISO para la industria aeroespacial.

Mientras que para la convocatoria de capacitación se ofrecen apoyos de hasta 4 mil 125 pesos para que las empresas refuercen su cultura de mejora continua alineada con los estándares internacionales más exigentes. En ambos programas la empresa participante aportará un porcentaje para la cobertura total del proyecto.

Las empresas interesadas en participar pueden completar su registro en la plataforma web https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx/; en esta misma página, se encuentran los detalles de ambas convocatorias.

Para más informes, comunicarse al teléfono 449 910 2611, extensión 1649 o a los correos electrónicos giovani.gonzalez@aguascalientes.gob.mx y bernando.armendariz@aguascalie