Ofrecen a jóvenes de Pabellón, clases de defensa personal contra violencia

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- El municipio comenzó a ofrecer clases de defensa personal a mujeres jóvenes para que sepan reaccionar en situaciones de violencia.

Mayela Escalante, directora de la Instancia de la Juventud en el municipio, explicó que la estrategia surge de los casos de violencia que enfrentan adolescentes y jóvenes en sus hogares y comunidades.

“Con ellas, a veces es el tema hasta con sus propias (parejas). Es que tenemos muchas mujeres jóvenes, chavitas que son de 17, de 18, de 19 años que ya son mamás. Entonces, pues violencia también de que no te dejen trabajar o que el mismo tu misma pareja pues ni siquiera te deje salir a las calles”, relató.

“Por eso implementamos proceso de darles a autoempleo que puedan trabajar ellas desde su casa, como el corte de cabello, el poner uñas, el maquillaje y pues el de defensa personal para pues para cualquier situación que dentro de su casa o fuera de su casa que van y pues no sabes quién te pueda a lo mejor pues atacar o algo”, señaló Escalante.

La funcionaria destacó que las acciones se complementan con la atención institucional en casos de violencia. “Tenemos un instituto también de la mujer donde también ahí te dan asesoría gratuita y tienen abogadas, el acompañamiento psicológicamente, asesoría jurídica y todo es gratuito”, explicó.