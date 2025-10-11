Ofrece SSPE apoyo gratuito en el traslado de efectivo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- ¿Necesitas hacer un retiro o depósito de una cantidad considerable de dinero en efectivo? Solicita el apoyo gratuito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) para que oficiales te acompañen durante el traslado.

Este servicio está disponible para cualquier ciudadano, es gratuito y solo necesitas llamar al 911 para solicitarlo. No es necesario especificar la cantidad de dinero a trasladar, y el apoyo se brinda en coordinación con los diferentes grupos operativos de la Policía Estatal.

Antonio Martínez Romo, titular de la SSPE, explicó que en estos operativos participan elementos del Grupo Motorizado Dragones, quienes mantienen comunicación constante con el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) para reforzar la seguridad mediante vigilancia en tiempo real desde las cámaras instaladas en la ciudad.

Finalmente, Martínez Romo informó que, durante este año, se han realizado 285 traslados seguros para usuarios de diversas instituciones bancarias, gracias a este esquema impulsado por la SSPE.