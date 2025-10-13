Ofrece Municipio de Aguascalientes descuento a morosos de predial

23 C
Aguascalientes, Ags.- Como una estrategia para incentivar a los contribuyentes a ponerse al corriente en el pago del predial, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Finanzas, aplicará el 90 por ciento de descuento en multas y recargos a quienes se acerquen a pagar esta contribución durante los meses de octubre y noviembre.

La titular de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, Miriam Rodríguez Tiscareño, informó que a partir del lunes 13 de octubre se estará aplicando de manera automática en el sistema el 90 por ciento de descuento en multas y recargos, por lo que los propietarios podrán consultar su saldo a través de la página www.ags.gob.mx y realizar el pago correspondiente ahí mismo.

Mencionó que cada año son más las personas que prefieren realizar este trámite en línea a través del Centro Municipal de Pagos en Línea, el cual es fácil, rápido y seguro de usar, además, está disponible las 24 horas todo el año y a través del cual también se puede facturar.

Además, recordó que al pagar en línea en www.ags.gob.mx con tarjeta de débito, se obtiene un 2 por ciento de descuento adicional.

Finalmente, la tesorera municipal explicó que se puede pagar en:

  • CAM, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
  • Panteón de la Cruz, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y sábados y domingos de 8:00 a 14:00 horas
  • Dirección de Justicia Municipal, de lunes a domingo, las 24 horas
  • Dirección de Movilidad en Seguridad Pública Municipal, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
  • Secretaría de Finanzas Estatales, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas
  • DIF Municipal, lunes y viernes de 8:00 a 15:00 horas
  • Miércoles Ciudadano, de 9:00 a 15:00 horas

 Delegaciones Urbanas:

Santa Anita, miércoles y jueves, de 8:00 a 15:00 horas

Morelos, lunes y martes de 8:00 a 15:00 horas

Insurgentes, jueves y viernes de 8:00 a 15:00 horas

Pocitos, martes y miércoles, de 8:00 a 15:00 horas