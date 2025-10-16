Ofrece Montañez a Zacatecas capacitar a policías municipales

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, ofreció a Zacatecas apoyo para capacitar a sus cuerpos policiales en el Instituto Superior en Seguridad Pública, el cual cuenta con la máxima calificación otorgada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Ya lo hemos hecho con policías también de Encarnación de Díaz. Ya hemos formado y capacitado policías. Ustedes saben que tenemos un Instituto Superior en Seguridad Pública que hoy tenemos la clasificación A”, explicó Montañez al ser cuestionado sobre el interés de municipios zacatecanos, como Fresnillo en recibir formación en Aguascalientes.

El edil detalló que esta certificación permite al municipio entrenar a elementos de cualquier parte del país.

“El Sistema Nacional de Seguridad Pública nos da el aval y nos da la confianza para poder certificar y capacitar no solo a los policías de nuestra corporación, sino policías de cualquier parte del país, desde Baja California hasta Yucatán”, señaló.

Montañez afirmó que, aunque hasta el momento ningún municipio zacatecano ha solicitado apoyo, Aguascalientes está listo para brindar capacitación a sus corporaciones.

“Desde luego que esto es algo que también podemos nosotros ofrecer. En este momento no, hasta este momento no, porque ellos finalmente tienen la cercanía de la capital, que es Zacatecas. En el caso de nuestros vecinos de La Chona, pues ellos sí tienen más lejos su capital, que es Guadalajara, y para ellos es mucho más fácil venir a Aguascalientes”, dijo.

El alcalde subrayó que la colaboración en materia de seguridad entre entidades debe asumirse como una obligación constitucional.