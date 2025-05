Ofrece Medina revisar fallo de Corte para adopción homoparental en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Alma Hilda Medina Macías, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, declaró que ya se recibió la resolución de la Suprema Corte de Justicia para que parejas del mismo sexo del estado puedan registrar a menores; aunque expuso que de momento no está en la agenda de la fracción blanquiazul.

“Yo revisé y fue una iniciativa que se aprobó en la Legislatura pasada y lo que revisé es que hablan del reconocimiento para hijos fuera del matrimonio y no biológicos. La Suprema Corte considera que es un tema discriminatorio, pues habla del papá y de la mamá, pero no habla de la figura de las parejas homoparentales. Habremos de revisarlo, no está en nuestra agenda hacer alguna modificación. Pero ya nos llegó y vamos a estudiarlo como grupo parlamentario”, indicó la titular de la primera fuerza legislativa.

Medina Macías admitió coincidir más con posturas como la del Obispado de Aguascalientes en torno a que impere el matrimonio tradicional, pero reiteró que bajo su cargo se cumplirá con cualquier determinación de la Suprema Corte de Justicia.

“Por supuesto que respetamos y algunos hasta compartimos con la posición del señor obispo (Juan Espinoza). Pero una cosa es lo que yo crea en lo personal y otra cosa es lo que me obligan como legisladora y donde seremos muy respetuosas”, reiteró la panista.

Apenas el miércoles último, el Poder Judicial Federal anuló una reforma al Código Civil del Estado, que fue desarrollado por la bancada del PAN, pero en la pasada Legislatura local, que limitaba la adopción entre parejas del mismo sexo.