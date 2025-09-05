Ofrece Jesús María formación artística gratuita

25 C
Redacción

Jesús María, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Instancia de Cultura, informa a la ciudadanía que se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres artísticos que se imparten en la Casa de Música ubicada en la colonia Ejidal y Margaritas.

El titular del área, Antonio Muñoz Amaral, destacó que los talleres son gratuitos y están dirigidos a niñas, niños y jóvenes de hasta 21 años, con el propósito de brindar espacios de iniciación artística que fortalezcan su desarrollo integral y, al mismo tiempo, contribuyan a la cohesión y al fortalecimiento del tejido social en la comunidad.

Entre la oferta cultural se encuentran clases de todos los instrumentos de orquesta, coro infantil, flamenco, danza folclórica, pintura, cartonería y guitarra tradicional, entre otras disciplinas. Además, la propia Instancia de Cultura facilita a los alumnos los instrumentos necesarios para su aprendizaje.

“Contamos con horarios matutinos y vespertinos para que más niñas, niños y jóvenes puedan integrarse a estas actividades que les permiten descubrir y potenciar sus habilidades artísticas”, señaló Amaral.

Para mayores informes, las y los interesados pueden consultar la página oficial de Facebook Cultura Jesús María, acudir a la Casa de Música ubicada en avenida Constitución #116, en la colonia Ejidal, o en Margaritas.