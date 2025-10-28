Ofrece ICTEA cursos especializados y talleres para técnicos operativos

28 C
Aguascalientes
28 octubre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- ¿Te interesa capacitar al personal de tu empresa? El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) ofrece cursos especializados en informática, desarrollo humano, idiomas, mercadotecnia y administración, así como talleres para técnicos operativos.

Estos cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE) están diseñados de acuerdo a las necesidades de cada empresa y con instructores especializados. Los grupos son desde cinco hasta 20 personas para garantizar una atención personalizada.

Las capacitaciones pueden realizarse dentro de la misma empresa o en las instalaciones del ICTEA; el costo varía de acuerdo al curso y la cantidad de personas.

Al finalizar la instrucción, las y los participantes reciben una constancia oficial ante la Secretaría de Educación Pública y la constancia DC-3, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Las inscripciones están abiertas todo el año; las empresas interesadas pueden solicitar más información al 449 978 46 00, extensión 127.