Ofrece EE.UU. a Argentina línea de swap por 20 mil millones de dólares

Redacción

El gobierno de Estados Unidos anunció que analiza otorgar a Argentina una línea de swap de monedas por un monto de 20 mil millones de dólares, como alternativa a un préstamo directo, en un momento crítico para la economía del país sudamericano.

“Para ser claro, les estamos dando una línea de swap, no estamos poniendo dinero en Argentina”, explicó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en entrevista con CNBC. Los equipos económicos de ambos países negocian los términos del acuerdo, mientras que el presidente argentino, Javier Milei, regresará a Estados Unidos el 14 de octubre para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca.

El swap es un mecanismo financiero que permite a los Bancos Centrales intercambiar monedas a un tipo de cambio y tasa de interés pactadas, activable solo si la parte receptora lo requiere. En la práctica funciona como un préstamo contingente que puede usarse para estabilizar el sistema financiero sin un desembolso inmediato. Argentina ya ha utilizado este mecanismo con China desde 2009, con el último acuerdo renovado hasta 2026.

La medida llega en un contexto de crisis para Argentina, donde la escasez de dólares, el crecimiento económico desacelerado, las altas tasas de interés y los salarios deprimidos ponen presión sobre el gobierno de Milei, especialmente a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En EE.UU., la propuesta generó debate. Algunos legisladores demócratas cuestionan el plan y piden que se frene, citando dificultades económicas de sectores como los agricultores. Sin embargo, Bessent defendió la ayuda y aseguró que el programa no contradice la política de “America First”, sino que busca apoyar a gobiernos afines: “Argentina es un faro en América Latina. Muchos gobiernos ahí se movieron hacia la izquierda. Argentina tiene 100 años de caída, el presidente Milei está peleando contra la historia y está haciendo un trabajo fantástico”, afirmó.