Ofrece Aguascalientes acompañar a empresarios de Zacatecas que migran por inseguridad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Manuel Alejandro González Martínez, reveló que se está dando acompañamiento a empresarios zacatecanos que se están estableciendo en nuestra entidad por situaciones de inseguridad.

-¿En el tema de los zacatecanos que se están viniendo a Aguascalientes por la inseguridad, cómo se les está acompañado?

-Pues bueno, hemos iniciado algunos trabajos en conjunto con el Consejo de Desarrollo Económico de Zacatecas, para poder vincular al sector empresarial zacatecano que está invirtiendo y está llegando a Aguascalientes con el sector empresarial local.

Mencionó que no sólo se trata de garantizar la llegada de empresarios, sino también de trabajadores de la región.

“Estamos trabajando para favorecer la llegada de más inversiones de empresarios zacatecanos, así como también garantizar el tema de seguridad y logística y de traslados de las personas que quieren venir a trabajar a las plantas de Aguascalientes”, detalló.

-¿Tendrá el dato de cuánta gente hasta el momento se ha logrado vincular?

-No, no te tengo el dato exacto, pero sabemos de muchas familias están migrando para acá.