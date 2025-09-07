Ofensiva anti inmigrante de ICE, ahora en Boston

17.8 C
Aguascalientes
8 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción 

Nueva ofensiva anti inmigrante fue llevada a cabo por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfocándose ahora en la ciudad de Boston.

De acuerdo a El Financiero, durante el sábado último se completaron redadas en la ciudad de Boston, considerada como ciudad santuario para migrantes, así como algunas comunidades de la región. 

En declaraciones de un vocero del Departamento de Seguridad Nacional, se completó el arresto de una docena de personas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mantiene la orden de ofensivas en Boston y también anunció acciones para la ciudad de Chicago.

Con información de El Financiero Bloomberg