Ofelia Cano responde a Olivia Collins: “No tiene peso encefálico”

La polémica entre Ofelia Cano y Olivia Collins se reavivó luego de que Cano arremetiera contra su colega, asegurando que “no piensa” y solo busca agredir.

Esto ocurre meses después de que se filtraran los audios en los que Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, criticaba duramente a su madre. En su momento, Cano se disculpó con Mircoli y aseguró que su único error fue confiar en la persona equivocada al compartir las grabaciones.

Sin embargo, Olivia Collins no dudó en cuestionar su actuar, calificándola como “mala amiga” y advirtiendo que, si la veía de frente, sería capaz de agredirla físicamente.

Ante estos señalamientos, Cano respondió con dureza. “Su masa encefálica está muy empobrecida. No tiene peso encefálico. No piensa y, lo que piensa, es para agredir”, expresó en un encuentro con la prensa.

La actriz también aclaró que nunca ha sido amiga de Collins y que no entiende por qué habló de ella. “¿Cómo voy a ser buena amiga con ella si no es mi amiga?”, cuestionó.

Sobre la amenaza de Collins de llegar a los golpes, Cano se mostró desafiante. “¿Olivia, dónde está? Ya le dije, aquí estoy. Nunca en tu vida me verás ir a los golpes. Jamás, yo no me rebajo”, afirmó.

Además, envió un mensaje directo a su colega: “Que se preocupe por ella. ‘Chiquita linda, güerita, píntate el pelo en una estética porque tú sola te lo pintas, pobre, pobre’”, lanzó.

Hasta ahora, Olivia Collins no ha respondido a estas declaraciones, pero se espera que lo haga en los próximos días.