Ofelia Cano confiesa que tuvo depresión tras fraude de su ex pareja

Redacción

La actriz Ofelia Cano reapareció ante las cámaras de Chisme No Like para confesar que fue víctima de fraude por parte de su ex pareja. El crimen no solo le hizo perder su patrimonio, sino también su estabilidad emocional.

La famosa rompió en llanto al recordar que su ex, Raul Alvarado, la engañó para firmar pagarés de una institución financiera, aunque eso no fue suficiente para recuperar su dinero.

Según la actriz, el hombre vive en Los Ángeles, California y le pidió un préstamo para poder ayudarla en medio de su crisis, “dije, sí claro, además está dispuesto a ayudarme y pues sí, yo creí en él”, dijo.

Para poder obtener esa cantidad, Ofelia tuvo que vender su casa en la Ciudad de México. Y aunque varias personas le dijeron que no confiara en el sujeto, ella decidió hacerlo.

“De la cantidad que yo tenía en el banco, y lo digo exacto, eran 7 millones y medio de pesos”, de donde gastó 500 mil y quedó en números rojos. “Se burló de mí y me humilló”, dijo entre lágrimas.

Explicó que no todo quedó en el dinero, sino que la enamoró pues le prometió que tenía problemas con su esposa, quien la actriz señaló, es una famosa y poderosa empresaria, y ya no se entendían, “su esposa es una empresaria muy importante en Estados Unidos y es mexicana y también ella ha aguantado injurias de su marido”, confesó.

Toda la situación le generó una profunda depresión que no quiso contar a nadie.

Con información de TV Notas