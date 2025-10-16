Ocupa Aguascalientes octavo lugar nacional en muertes por cáncer de mama

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes se posiciona entre los diez estados con mayor tasa de muertes por cáncer de mama en el país, al registrar 21.8 fallecimientos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más durante 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La entidad ocupa el octavo lugar nacional junto con Nuevo León y se mantiene por encima del promedio nacional, que fue de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres.

Chihuahua encabeza la lista con la tasa más alta, de 27.6, seguida por Baja California Sur con 24.0, Colima con 22.5, Coahuila, Sonora y Baja California con 22.3 cada uno, y Jalisco con 21.9.

De acuerdo con el informe “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, el cáncer de mama fue en 2024 la primera causa de muerte entre los tumores malignos en México.

A nivel nacional, el instituto reportó que 176 mil 672 mujeres de 50 años y más tenían un diagnóstico de cáncer de mama en 2021, lo que representa 1.2 por ciento de ese grupo poblacional.

En el otro extremo, Guerrero con 12.7 y Tlaxcala con 12.9 registraron las tasas más bajas del país.