Obtiene Municipio de Aguascalientes premio a la innovación

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes obtuvo el segundo lugar en el premio Las Más Innovadoras 2025, otorgado por el consorcio Netmedia, en la categoría de Innovación de Proceso, por el proyecto del asistente virtual “Markitos”.

El titular de la Coordinación General de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico del Municipio, José Carlos Torres Jiménez, informó que, por primera vez, el Ayuntamiento capitalino consiguió posicionarse en el top 5 de este ranking a nivel nacional, el cual estuvo integrado por 130 proyectos.

“De entre más de 130 proyectos inscritos en el sector público, estatal y municipal, este es el primer reconocimiento de este nivel que consigue nuestro municipio, reafirmando nuestro compromiso con la innovación tecnológica al servicio de la ciudadanía”, afirmó.

La distinción obtenida de Las Más Innovadoras 2024 reconoce aquellas iniciativas que destacan por el uso creativo y vanguardista de tecnologías de información, que generan beneficios claros y cuantificables para la sociedad.

«Markitos» es un asistente virtual que permite la realización de trámites municipales y reportes ciudadanos de manera ágil, digital y disponible las 24 horas. Con esta plataforma, el Municipio de Aguascalientes da un paso importante hacia el gobierno digital y facilita a las y los ciudadanos el acceso a servicios públicos modernos, eficaces y cercanos.