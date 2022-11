Obispado de Aguascalientes sobre marchas: “México no debe polarizarse”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe derivar en una polarización hacia la población, sino en resultados para el país, exhortó Rogelio Pedroza González, vocero del obispado local.

“No vamos a decir si estuvo bien o estuvo mal, eso no me toca a mí. Lo único que puedo decir que lo importante es que México viva en paz, México no se polarice y sea como el gran México que muchos tienen la idea de nuestro país. Somos respetados en Latinoamérica y tenemos que seguir siendo ese referente, independientemente de marchas, más que nada buscar el bien”, subrayó.

En conferencia de medios, Pedroza González señaló que más allá de las cifras que manejan los organizadores, en torno a una asistencia de más de un millón de personas en la marcha del domingo último, lo relevante deberá enfocarse a lo se va a ofrecer hacia la población.

“Se habla de un millón 200 mil, pero lo más importante es qué tipo de México es el que queremos ser. El asunto es resultados, la paz, la concordia, trabajar por la pobreza, pero no para que todos seamos pobres, sino tener una vida mejor”, recalcó el vocero de la diócesis.

El presidente López Obrador encabezó una multitudinaria marcha el domingo 27, señalando el cuarto año de la actual administración