Obispado: crisis de matrimonio desafío para la sociedad civil, no sólo para la iglesia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las separaciones matrimoniales representa un reto no sólo para la iglesia católica, sino para la población, consideró Rogelio Pedroza González, vocero del obispado local.

“No solamente es un desafío para la iglesia. Es un desafío incluso para la sociedad civil, pues entendemos que la familia es la base de la comunidad humana y si estas células están mal, se nos viene un cáncer y luego no podemos hacer mucho. La iglesia se preocupa por el ser humano”, expresó.

Pedroza González reflexionó en torno a un documento interno denominado Proyecto Global, enfocado para los próximos diez años, en el cual se hace hincapié a la cuestión del libertinaje que se observa a nivel global

“Hay una crisis antropológica donde ya nos abemos qué es el ser humano y perdemos como el piso. Vamos con olas que van y vienen, es decir una especie de libertad, sin libertad y eso ha traído muchas consecuencias a nivel social, donde ya no hay paradigmas ni puntos de referencia”.

El vocero de la diócesis comentó que se ha minimizado la unión matrimonial, viéndose casamientos con falta de valores que le cimenten.