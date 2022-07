Obispado a gobierno federal: “No le toca dar homilías”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El obispo local Juan Espinoza Jiménez reiteró el llamado hacia las autoridades federales para cumplir con su labor en materia de seguridad y no caer en generar admoniciones que, a su consideración, no le corresponden.

“Al gobierno no le toca dar homilías, al gobierno le toca hacer efectiva la ley. A nosotros como creyentes nos toca pacificar a nuestra gente y nuestra gente es pacífica”, manifestó en conferencia de medios.

Espinoza Jiménez aclaró que las demandas del alto clero hacia la Federación no se originan debido al reciente asesinato de dos jesuitas ocurrido en semanas pasadas en el norte del país, sino por la serie de muertes violentas que siguen acumulándose en diferentes entidades del país.

“No es que la iglesia reclame solamente lo que es nuestro. Es un problema real que le pasa a creyentes y no creyentes, no es un problema de la iglesia, sino de la sociedad mexicana. No son solamente dos sacerdotes, son más de 120 mil personas que van en esta parte del gobierno, es un grito que viene del cielo. ¿Qué estamos haciendo por estos hermanos?”, resaltó.

El jerarca católico convocó además a la población para no caer en el desdén hacia casos de violencia e inseguridad que se encuentre en sus manos poderlos evitar.