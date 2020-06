Obispo de Aguascalientes jala orejas a sacerdotes por incumplir con protocolos sanitarios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Obispo de la Diócesis, José María de la Torre Martín, dio jalón de orejas a lo sacerdotes cuyos templos han sido apercibidos por la Guardia Sanitaria por no cumplir con los protocolos establecidos para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Mediante una circular, expresó que sería triste y lamentable que les llegaran a clausurar los templos, “pero más lamentable sería que algún sacerdote ignore el cuidado que debe de tener por las personas que acuden confiadamente a los templos”.

El purpurado mostró su molestia por aquellos encargados de templos que no están siguiendo los lineamientos de una forma correcta, por lo que les pide que si tienen dudas en su aplicación pidan ayuda y no se excusen bajo otro tipo de pretextos.

Luego de sostener una reunión de la Secretaría de Gobierno y personal de la Guardia Sanitaria donde se le advirtiera de cumplir con los protocolos establecidos, el jerarca católico la emprendió contra los curas a su cargo a quien les exigió dar cumplimiento a las órdenes.

Así mismo, lamentó el escenario que vive Aguascalientes con casi 2 mil contagiados y 83 muertes, por lo que no se deben de relajar las medidas sanitarias ni poner en riesgo a la feligresía, concluyó.