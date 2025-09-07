Oaxaca: Familias desplazadas por conflicto agrario regresan a comunidad

Redacción

Oaxaca, Oax.- Un total de 153 familias, víctimas de desplazamiento forzado, han iniciado el proceso formal para retornar a sus hogares en el municipio de San Juan Juquila Mixes, de esta entidad.

La Secretaría General de Gobierno de Oaxaca informó que este retorno es resultado de un proceso “informado, respetuoso, seguro y acompañado” por diversas instituciones estatales.

Recién el pasado fin de semana, un grupo de diez representantes de las familias visitó la localidad para evaluar el estado de sus viviendas. La visita contó con la supervisión de la Segego, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Flor Morales Hernández, titular de la CADH, destacó el esfuerzo de las autoridades locales para lograr este avance. Asimismo, se confirmó la reactivación de los servicios de salud y educación, con el inicio del proceso de inscripción para niños y adolescentes que estuvieron sin clases durante este periodo.

En el recorrido también participaron elementos de la policía estatal, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigaciones, Defensa Nacional y Marina, garantizando la seguridad del proceso de retorno.

Este grupo forma parte de las 471 personas que abandonaron sus tierras hace ocho años debido a un conflicto agrario con San Pedro Ocotepec.

Con información de Excélsior.

Foto: X.