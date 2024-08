Oasis regresa: la banda británica se reúne para una gira histórica en 2025

Redacción

Después de 15 años de separación y constantes rumores, Oasis, una de las bandas más icónicas del rock británico, anunció su regreso a los escenarios.

En un comunicado divulgado a través de sus redes sociales, los hermanos Noel y Liam Gallagher confirmaron que han hecho las paces y están listos para una gira en 2025, denominada Oasis Live 25, que incluirá presentaciones en estadios de Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín durante el verano.

“La espera ha terminado. Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado”, señalaba el comunicado, generando euforia entre los fanáticos que llevaban años anhelando este reencuentro.

La gira incluye cuatro noches en el emblemático Heaton Park de Manchester, la ciudad natal de la banda, del 11 al 20 de julio. También habrá cuatro presentaciones en el estadio Wembley de Londres, del 25 de julio al 3 de agosto, con la posibilidad de añadir más fechas debido a la alta demanda que se anticipa.

Este anuncio llega justo antes del 30 aniversario de Definitely Maybe, el álbum debut de Oasis que marcó una generación con éxitos como Supersonic, Shakermaker y Live Forever. En 2025, también se celebrarán tres décadas del lanzamiento de What’s the Story) Morning Glory?, uno de los discos más vendidos de la historia, con himnos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger.

La reconciliación entre los Gallagher ha sido largamente esperada. Desde su separación en 2009, la relación entre los hermanos estuvo marcada por enfrentamientos públicos y ataques en redes sociales, especialmente por parte de Liam, quien a menudo se refería a Noel con apodos despectivos. Sin embargo, en los últimos años, ambos moderaron sus comentarios, lo que ya había encendido las esperanzas de una posible reunión.

Oasis, formada en Manchester en 1991, se convirtió en una de las bandas más influyentes del britpop, superando a contemporáneos como Blur y Pulp. Su legado incluye siete álbumes de estudio que encabezaron las listas de ventas, y conciertos legendarios, como los dos shows en Knebworth en 1996, a los que asistieron 125 mil fanáticos cada noche.

Aunque los detalles sobre una posible grabación de nuevo material son aún inciertos, la gira Oasis Live 25 promete un repertorio lleno de clásicos que han definido la carrera de la banda. Además, los rumores sobre una presentación en Glastonbury 2025 continúan creciendo, lo que solo aumenta la expectación en torno a este esperado regreso.

Las entradas para las fechas en el Reino Unido saldrán a la venta este sábado, y se espera una avalancha de fanáticos ansiosos por ser parte de este histórico reencuentro.