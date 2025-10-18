Nutre Guardia Civil a Policía Municipal de nuevos elementos en Jesús María

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- La creación de la Guardia Civil en Jesús María ha permitido reforzar a la Policía Preventiva con nuevos elementos y aliviar el déficit de personal operativo que enfrenta el municipio, reconoció el alcalde César Medina.

El Presidente Municipal explicó que este cuerpo de seguridad no sólo ha fortalecido la vigilancia en comunidades, sino que también ha servido como semillero para la corporación municipal.

“Sí, claro. Ya el año pasado en la convocatoria que se aperturó, a mí me tocó ya que se graduaran en esa convocatoria, si no mal recuerdo, 10 elementos y de esos 10 elementos dos elementos eran de la Guardia”, comentó.

Medina señaló que el modelo ha funcionado como una plataforma de formación para aspirantes que, tras su capacitación, pueden incorporarse a la Policía Municipal.

“Ahorita están por graduarse 18. Cuando ya se graduaron algunos en estos días concluye la época de graduados ahora el 20 de noviembre, son 18 en total y entre esos 18 van tres de la Guardia Civil”, detalló.

El Alcalde adelantó que el crecimiento de la corporación continuará en los próximos meses, con un aumento sostenido de personal para cubrir las necesidades de seguridad del municipio.

“Sí, estamos previendo, de hecho, cada año estamos considerando un incremento aproximado de entre el 30 y 35%. Y digo previendo porque evidentemente, aunque tengamos contrataciones, siempre hay personas que, por ejemplo, este año, tres elementos de la Guardia Civil pasan a ser ya elementos de la Policía Municipal. Entonces eso nos va generando algunas bajas”, explicó.