“Nunca se quiso pasar”: Karely Ruiz recuerda encuentro con Andrés García

Redacción

Actualmente Karely Ruiz goza de mucho reconocimiento en redes sociales, al grado que cada entrevista que da suele generar revuelo, pero esto no sería así si la modelo de OnlyFans no hubiera convivido con Andrés García el pasado mes de abril.

“Eso fue un boom, ese mes me fue muy bien, pero fue por la polémica”, recordó la originaria de Monterrey sobre esta situación durante una charla para el podcast Creativo.

Luego, Karely contó que logró conocer a García porque “un amigo en común me mandó mensaje: ‘Voy a conocer a Andrés García, no sé si quieras ir, ocupo una chava para varias cosas’. Y le dije: ‘Por supuesto’”.

Antes de convivir con el actor, ella lo conocía “de novelas, no tan fan, pero sabía quién era”.

“Viajamos mi manager y yo, y la verdad muy buena persona. Obviamente sí es cabr…, de que súbete en mis piernas y cosas así, pero nunca se quiso pasar”, detalló Ruiz.

Ante la duda de por qué esto generó polémica, dijo: “Tal vez como ya está grande y llega una chavilla… No sé si era mi nombre o de él, pero nos ayudamos mutuamente, las redes de él crecieron un buen”.

“Se hizo viral porque fui a grabar con él y en la noche cae al hospital, se le paró ahí el corazón. Y me empezaron a decir: ‘Algo le hizo’, fue la noticia de ‘Karely Ruiz lo mandó al hospital’ y yo ni enterada estoy”, agregó.

Asimismo, la estrella de redes sociales confesó que al conocerlo “tenía mucha pena, decía: ‘Es un señor grande, qué le voy a preguntar’. Antes de entrar me dijo una persona: ‘Es medio mam…, pero con las mujeres no, con las mujeres es buena onda’”.

Pero luego de que Andrés le dijo: “Ahí está mi piscina, tomate fotos, ven y siéntate”, a Karely le pareció muy amable y convivieron durante dos días.

“De hecho, al día siguiente me dijo: ‘Ven, visítame, aquí estoy solo’. O sea, colaboramos y hasta ahí, realmente no me gustan los señores”, concluyó sobre el tema.

Con información de MSN