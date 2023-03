Nuevo síntoma del Covid se detecta 6 meses después 

Redacción

EEUU.- Una nueva serie de estudios muestra que personas que tuvieron covid-19, incluso leve, también pueden estar en riesgo de problemas cardiovasculares a largo plazo, se reveló en la Conferencia Científica 2023 del Colegio Americano de Cardiología.

Ello se conoció derivado de un estudio analizado a casi 150 mil pacientes, concluyeron que el covid-19 provocó un aumento de las tasas de dolor torácico entre seis meses y un año después del contagio en las personas, de acuerdo a los investigadores de Intermountain Health de la Universidad de Salt Lake City en Estados Unidos.

El estudio señala que, incluso, los pacientes con infecciones menores de covid-19 pueden sufrir complicaciones de salud durante meses, incluso años; dado que casi el 19 por ciento de los adultos de Estados Unidos que ya habían dado positivo a la enfermedad, informaron secuelas vinculadas a covid prolongado, presentando dolencias durante cuatro semanas o más, después de la fase inicial de la infección.

Asimismo se halló que los pacientes que dieron positivo a covid, tenían tasas más altas de dolor en el pecho en los seis meses a un año después del contagio.

En este sentido Heidi T. May, epidemióloga cardiovascular de Intermountain Health e investigadora principal del estudio, dijo “muchos pacientes con covid-19 experimentan síntomas mucho más allá de la fase aguda de la infección. Aunque no observamos tasas significativas de eventos importantes como ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en pacientes que tuvieron una infección inicial leve, encontramos que los dolores en el pecho son un problema persistente, lo que podría ser un signo de futuras complicaciones cardiovasculares”.

Los investigadores de Intermountain descubrieron que en lapsos de seis meses a un año, los pacientes que dieron positivo en la prueba de covid tenían tasas significativamente más altas de experimentar dolor en el pecho, sin embargo, no tuvieron otros aumentos en los eventos cardiovasculares.

May añadió “en este momento, los síntomas no necesariamente se traducen en resultados alarmantes, pero eso es algo que deberá reevaluarse con el tiempo. Podría ocurrir que los efectos duraderos de la infección en el sistema cardiovascular sean difíciles de cuantificar en términos de diagnósticos u otros eventos a corto plazo y no se noten hasta un seguimiento más largo”.

Para culminar se precisó que el equipo dijo que aproximadamente uno de cada cinco pacientes contagiados con covid desarrollaron síntomas de long covid, pero la buena noticia es que encontró que las vacunas pueden reducir de manera importante el riesgo de contraerlo.

*Con información de MILENIO