Nuevo pleito en Morena-Aguascalientes: Macías acusa a Jasso de ser “un peligro para las mujeres”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada por Morena Karola Macías Martínez acusó de manera directa a Juan Luis Jasso Hernández, líder de la fracción guinda en el Poder Legislativo, por supuesta violencia de género, advirtiendo actitudes misóginas hacia su persona.

“Diputado Juan Luis Jasso, tú eres un violentador de mujeres. El espacio que yo ocupo no me lo diste tú, me lo dio la gente y no puedes estar por encima de la misma. Eres un peligro para las mujeres, debes ser sancionado y nunca ocupar un espacio, pues pones en riesgo a las mujeres”, manifestó la representante al emitir un posicionamiento durante sesión de la diputación permanente.

Macías Martínez, diputada por Morena bajo la vía de representación proporcional, había renunciado en semanas pasadas a la bancada, aunque no al partido. En su posicionamiento de este día, justificó que desde el pasado 1 de febrero fue citada por Jasso Hernández en su oficina, con el objetivo de pedirle su renuncia como integrante del Comité de Administración, justificando presunta falta de capacidad y haciendo uso de amenazas, según la denunciante.

“Usted está equivocado diputado, al parecer no conoce la ley, ni la época en que vivimos. Ni tampoco los principios de Morena, pues es el pueblo quien pone y no un macho. Esto es un delito, pues usted está cometiendo violencia política en razón de género”, subrayó.

Morena en alianza con el Partido del Trabajo se mantiene como la segunda fuerza política del Congreso, pero recién ha sufrido las bajas de la propia Karola Macías, además de Fernando Marmolejo.