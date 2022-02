Nuevo obispo hace un llamado por la caridad operativa

Gilberto Valadez

Encarnación de Díaz, Jal.- Juan Espinoza Jiménez, octavo obispo de Aguascalientes, tuvo su primer encuentro con la feligresía de este municipio alteño en donde hizo un llamado a la caridad operativa.

“¿Qué es la caridad operativa? Es tener un amor muy grande, primero por los nuestros, pero también por las demás personas y de manera especial hacia las personas necesitadas y por quienes sufren. Quiero pedirle a la Virgen que a todos nos haga caritativos”, subrayó.

Espinoza Jiménez arribó vía terrestre, alrededor de las 9:00 horas, donde ofreció un mensaje afuera del templo de Nuestra Señora de la Encarnación, ante decenas de fieles quienes le recibieron de manera emotiva.

“No he elegido ser obispo de Aguascalientes. El Señor me ha elegido y quiero responderle con mucha alegría, por lo que verlos a ustedes me motiva mucho”, agregó.

Tras concluir su mensaje, el nuevo jerarca continuó su trayecto en una camioneta hacia la ciudad de Aguascalientes.