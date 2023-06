Nuevo análisis de sangre podría ayudar a detectar el cáncer

Redacción

EEUU.- Cuando recibió el diagnóstico, ya era demasiado tarde. El cáncer había consumido el páncreas y se había extendido a los órganos vecinos. La cirugía ya no era una opción. Cuatro meses después, a la edad de 31 años, el joven, natural de Alemania, había muerto.

Aunque el tratamiento del cáncer ha mejorado en los últimos años, a menudo fracasa porque los tumores se detectan demasiado tarde. Especialmente en una fase temprana, síntomas como el dolor de estómago o la fatiga suelen ser difusos, lo que hace que los pacientes acudan al médico sólo cuando la enfermedad ya es difícil o imposible de tratar. Pero un análisis de sangre llamado Galleri pretende cambiar esta situación.

Los desarrolladores de la empresa sanitaria estadounidense Grail afirman que este análisis es capaz de detectar más de 50 tipos de cáncer en una simple muestra de sangre. A principios de este mes, los científicos presentaron los resultados del estudio en la mayor conferencia mundial sobre el cáncer, la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés).

El análisis de sangre, fiable dos de cada tres veces

El equipo que llevó a cabo la investigación, dirigido por científicos de la Universidad de Oxford, empleó este examen en un total de 5.400 pacientes que presentaban síntomas indicativos de cáncer. Antes de someterse a una prueba estándar, los pacientes cedieron una muestra de sangre para su análisis a través del exámen Galleri. En dos de cada tres pacientes a los que finalmente se diagnosticó cáncer mediante el procedimiento estándar, hubo indicios de la enfermedad en el análisis de sangre.

No obstante, en 79 participantes el análisis dio falsos positivos. Algo “problemático”, explica a DW Mark Middleton, investigador principal del estudio.

Facilitar pruebas más rápidas y terapia temprana como potencial

Muchos investigadores y médicos están encantados con que un análisis de sangre pueda ayudar a la detección precoz del cáncer, ya que las tasas de supervivencia podrían ser mucho más altas.

Otra ventaja de la prueba Galleri es que encuentra más de 50 tipos diferentes de cáncer, incluidos los que suelen detectarse de forma muy tardía y con bajas tasas de supervivencia, como el de ovario o el de páncreas, o de los que no existe un cribado rutinario.

Detección de fragmentos de ADN tumoral en la sangre

Cuando una célula muere, su ADN pasa al torrente sanguíneo. El ADN de las células cancerosas se diferencia del de las células sanas en que tiene indicadores específicos, en concreto, un patrón específico de metilación. La prueba Galleri es capaz de detectar este patrón.

El patrón difiere de un tipo de célula a otro, por lo que el análisis también puede detectar de qué parte del cuerpo proceden las células cancerosas.

“Eso puede ser enormemente útil para asegurarse de que se hacen las pruebas adecuadas”, afirma Middleton.

A tener en cuenta

Por el momento, el punto fuerte del análisis es que desencadena nuevas pruebas. “Un resultado positivo no es un diagnóstico de cáncer. Lo que dice es: haz más pruebas para encontrarlo”, señaló Middleton.

De momento hay un factor limitante: la prueba depende de la presencia de cierta cantidad de material genético en el torrente sanguíneo. Si una célula tumoral no produce suficiente material genético, el análisis no puede detectarla.

*Información de Deutsche Welle.