Nuevo análisis apunta a perro mapache es posible origen del COVID-19

Redacción

China.- Científico que ha estudiado la génesis de la pandemia en China, afirmó que nuevos datos vinculan al COVID-19 con perros mapaches en un mercado húmedo de Wuhan; lo que proporciona “evidencia incremental importante” que respalda la hipótesis de que el virus se originó en la vida silvestre.

Esta semana The Atlantic y New York Times, informaron, que un nuevo análisis de muestras recolectadas en enero de 2020 en el mercado de Huanan en el centro de Wuhan, donde surgieron muchos de los primeros casos de COVID, encontró evidencia genética del virus con grandes cantidades de ADN de perro mapache.

Al respecto Dominic Dwyer, virólogo y médico de enfermedades infecciosas, dijo “esa es una fuerte indicación de que los mamíferos, supuestamente vendidos vivos en el mercado de alimentos y conocidos por ser susceptibles a los coronavirus, estaban infectados”.

Los nuevos hallazgos avanzan los esfuerzos para descifrar la historia de creación del contagio mortal, que se han visto frustrados por un juego de culpas geopolíticas. Algunos grupos, incluidos el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones, apoyan la hipótesis de que el SARS-CoV-2 se originó en un laboratorio chino; en tanto que “los últimos datos cambian el peso de la evidencia firmemente a favor de un origen animal”, apuntó Dwyer.

Los datos genómicos de muestras tomadas del mercado fueron presentados a GISAID, un consorcio científico global que mantiene una base de datos de secuencias de coronavirus, por científicos chinos la semana pasada. Los investigadores concluyeron el año pasado en un borrador de un estudio que no había evidencia de animales infectados, pero otros científicos no chinos que analizaron los mismos datos descubrieron que varias muestras de mercado que dieron positivo para SARS-CoV-2 también tenían material genético animal, gran parte del cual era compatible con el perro mapache común, informó The Atlantic.

Los registros presentados inicialmente por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades se están actualizando actualmente con datos adicionales más nuevos como parte de la revisión del manuscrito que se ha enviado para su publicación, dijo GISAID en un comunicado.

Mientras que Dwyer y sus colegas recomendaron que se realizaran en China para comprender cómo, dónde y cuándo surgió COVID-19 se han estancado y ahora pueden ser demasiado tarde para dar respuestas definitivas; en tanto que cuándo se le pidió que comentara sobre los últimos hallazgos, China solo dijo que continuaría cooperando en los estudios de rastreo de orígenes globales.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo a periodistas en una conferencia de prensa regular en Beijing el viernes, “en la comunidad científica mundial, hay muchas pistas que apuntan a múltiples orígenes del virus”, y agregó “esperamos que se pueda compartir información con China sobre los resultados de los estudios de orígenes en todo el mundo”.

*Con información de El Financiero