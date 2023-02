Nuevamente niega Sara Corrales relación Gabriel Soto y manda indirecta a Irina Baeva

Redacción

México.- La relación amorosa, entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha robado reflectores, desde hace unos meses, luego que comenzara a circular el rumor de su ruptura sentimental, pese a que tenían planes de llegar al matrimonio próximamente, siendo una de las posibles causas que él intentó conquistar a Sara Corrales, su compañera en la reciente telenovela.

Dados los constantes rumores que la vinculan sentimentalmente con Gabriel Soto, Sara Corrales decidió romper el silencio para mandar un importante mensaje en el que destaparía su verdadera relación con el galán de televisión, dónde además, habría mandando una fuerte indirecta a Irina Baeva.

Lo anterior en una de las recientes transmisiones del programa “Sale el Sol” en donde, Alex Kaffie reveló que pudo contactar a Sara Corrales, quien le aclaró todos los rumores que la vinculan con el protagonista de telenovelas como “Mi marido tiene más familia” y “Mi camino es amarte”.

La actriz colombiana, sin guardarse nada, añadió que en este momento de su vida está buscando una relación estable, por lo que no quiere perder su tiempo en líos mediáticos, en clara referencia a los que la vinculaban sentimentalmente con Gabriel Soto, y apuntó “amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto y fidelidad. No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos”.

A continuación, Sara Corrales, comentó que no quiere “cargar con exnovias tóxicas”, lo que inmediatamente fue tomado como una referencia a que Irina Baeva y Gabriel Soto ya no están juntos. Confirmó que quiere paz en su vida íntima, y “tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz, además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”, apuntó.

*Con información de El Heraldo de México