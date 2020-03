Nueva propuesta en Congreso de Aguascalientes buscaría retirar fuero sólo a gobernador: Pérez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La iniciativa de eliminación del fuero en Aguascalientes se encuentra en la agenda del Congreso para el periodo ordinario de sesiones, indicó Salvador Pérez Sánchez presidente de la mesa directiva, aunque reconoció que sigue sin haber consensos.

“El tema lo traemos. Se puede decir que ya es un tema muy visto y conocido, pero lo vamos a sacar”, resaltó el legislador en entrevista.

El legislador por el Partido Acción Nacional mencionó que incluso se cuenta con una nueva propuesta que limitaría la prerrogativa solamente al titular del gobierno del estado; la cual es una de las diversas propuestas que se han recibido.

“Lo que pasa es que está cambiando el sentido del desafuero, porque el dictamen que se estaba trabajando anteriormente se detuvo y venía nada más en legisladores para conservarlo. En este otro ya viene diferente, por eso no podemos decir”, expuso Pérez Sánchez.

– ¿Quiénes lo conservaría?

– Hay una propuesta, sobre la que no quiero adelantarme o decir que va a salir así, en torno a únicamente al ejecutivo. No me adelanto, porque no sé aún como quedarían los cambios.

El diputado panista recalcó que el tema se encuentra en estudio dentro de comisiones para fijar un dictamen que se verá si lo aprueba o se detiene.

Desde mediados del año pasado se viene insistiendo en el Congreso del Estado acerca de la eliminación del fuero a cargos públicos en Aguascalientes, pero sin tener acuerdos en torno a qué cargos pudiera mantenerse o retirarse.