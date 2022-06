Nueva ocurrencia del Chulo; quitó los contenedores de basura en Rincón de Romos￼

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El diputado del Partido del Trabajo por el municipio de Rincón de Romos, Fernando Marmolejo, acusó que el alcalde de esa demaración el morenista, Javier Rivera, de haber retirado los contenedores de basura de las calles y pretende que la recolección de los residuos se haga por bolseo, es decir, que la ciudadanía deje bolsas de basura fuera de su casa hasta que la recojan.

En entrevista con El Clarinete manifestó que; “es que retiró los contenedores del municipio y ahora él pretende hacer como se hacía hace 30 años, por bolseo pero terminar ahora y la gente dice ‘yo trabajo, a veces no llego de trabajar o ya me fui más temprano, ya la dejé y no se si pasaron o no pasaron´”, dijo el legislador.

De acuerdo con el exalcalde de esa localidad situada a unos 40 kilómetros al norte de esta capital, esto se podría tratar de una manera de ahorrar dinero, dejando de rehabilitar todos los contenedores que ya están severamente dañados.

“Yo creo que el señor lo está haciendo porque los contenedores necesitan rehabilitarse y para no gastar en rehabilitarlos, él quita los contenedores, los echa a la basura y ya los echó al fierro viejo”, expresó Marmolejo.

Acto seguido el representante popular apuntó que esa no es la manera de atender las necesidades de la población. De paso señaló que no es la primera vez que surgen afectaciones de este tipo en el ayuntamiento, sino que ha pasado con los maestros del Polideportivo, con la Instancia de la Mujer y con el manejo de los animales callejeros, donde ha enfrentado la opinión pública de manera adversa hacia la gestión de Rivera Luévano conocido como “El Chulo”.

“Yo considero que es un gobierno de fantasía, dentro de su criterio fantasean mucho, hacen fantasías con hacer, con crear. Él no tapa un bache porque ‘para qué si va a hacer una avenida, una carretera de cuatro carriles’, entonces él va a exigir que se quede”, concluyó.